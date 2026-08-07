Nå er det på tide å bli kjent med Yukiko Amagi, heltinnen fra « Persona 4 Revival

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Atlus har lenge hatt et sterkt samarbeid med Microsoft når det gjelder Persona-serien, og de nyeste og kommende utgivelsene i serien er inkludert i Game Pass. Under Xbox Games Showcase i juni avslørte de derfor ikke bare én, men to store nyheter. Den ene var kunngjøringen og teaseren for «Persona 6», men vi fikk også vårt første glimt av « Persona 4 Revival, som tidligere hadde vært gjenstand for utbredte rykter.

Spillet skal slippes 18. februar for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X (og er inkludert i Game Pass), og i det siste har teamet jevnlig presentert hovedpersonene for oss, senest Chie Satonaka. Denne gangen er det Yukiko Amagis tur, som beskrives på den offisielle nettsiden som følger:

«Hovedpersonens klassekamerat og datter av eierne av Amagi Inn. Har en sterk ansvarsfølelse. Hun kan være litt distré av og til, og hennes bestevenn Chie hjelper henne ofte ut av trøbbel. Hennes Persona er Konohana Sakuya.»

Nå har vi fått en trailer der hun får sjansen til å vise hva hun er god for, og du finner den nedenfor.