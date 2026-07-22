Nå er det på tide at du blir kjent med Chie Satonaka fra Persona 4 Revival

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En av de største kunngjøringene forrige måned var « Persona 4 Revival, som, som navnet tydelig antyder, er en ny og oppdatert versjon av « Persona 4 (opprinnelig utgitt i 2008) – eller kanskje mer presist: «Persona 4: Golden». Spillet er planlagt utgitt 18. februar neste år, og med omtrent et halvt år igjen til lanseringen mener Sega og Atlus nå at det er på tide at vi blir bedre kjent med den nesten latterlig sterke karakterbesetningen.

Nå er det Chie Satonakas tur, en klassisk «guttejente» med en forkjærlighet for kung fu-filmer og biffskåler (eller mat generelt, så lenge den inneholder kjøtt). Hun er en av de første karakterene du møter i eventyret, og du kan se introduksjonsvideoen hennes nedenfor.

Persona 4 Revival spillet kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Det er også inkludert i Game Pass fra lanseringsdagen. Ryktene sier at det også kommer til Switch 2, men ingenting er bekreftet ennå.