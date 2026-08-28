Nå er det på tide: Her er presentasjonen av « Grand Theft Auto VI

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Så nå er endelig tiden kommet for avsløringen av spillet som var så etterlengtet at Netflix satset stort med en seks timer lang forhåndsvisning – og som tiltrakk så mange seere at hele tjenesten krasjet. Vi snakker selvfølgelig om « Grand Theft Auto VI, som nå har blitt presentert mer detaljert med rikelig med spillopplevelse og muligheten til å møte flere av eventyrets typisk unike Rockstar-karakterer.

Ved flere anledninger kan vi bare gjette på at noe spektakulært er i ferd med å skje, siden Rockstar har klippet bort alle store spoilere, men det er mer enn nok til å gjøre det krystallklart at dette vil bli et action-eventyr som, i hvert fall når det gjelder produksjonsverdi, vil overgå alt vi har sett tidligere i spillverdenen.

Men nok snakk – sjekk ut videoen nedenfor, og del gjerne dine tanker i kommentarfeltet, både om hva du håper på fra « Grand Theft Auto VI og hva du synes om traileren.