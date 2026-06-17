Nå er det slutt på annonseblokkere – takket være Google Chrome

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Google Chromes oppdatering til Manifest V3 for utvidelser er i ferd med å sette en stopper for mange annonseblokkeringsverktøy, som rapportert av 9 to 5 Google.

Google avskaffer Manifest V2, og med det vil også populære annonseblokkere som uBlock Origin forsvinne. Dette vil også påvirke andre Chromium-baserte nettlesere, men andre nettlesere kan fortsette å støtte disse hvis de ønsker det. Men Microsoft Edge og Opera vil sannsynligvis følge Chromes eksempel.

Chrome 150 forventes 30. juni 2026, og den «fjerner den viktigste tekniske løsningen som avanserte brukere har hatt i verktøykassen sin (ExtensionManifestV2Disabled). En begrenset DevTools-metode finnes fortsatt, men den krever manuell justering av sideelementer i hver økt og er ikke praktisk for daglig bruk».

Deretter forventes Chrome 151 i juli 2026, og den «vil fjerne de gjenværende flaggene (ExtensionManifestV2Unsupported, ExtensionManifestV2Availability og AllowLegacyMV2Extensions)».