Nå er programmet og paneldiskusjonene for Celsius 232-festivalen, Europas ledende litteraturarrangement innen horror, fantasy og science fiction, kjent

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Det er mindre enn en uke til starten på den femtende utgaven av Celsius 232, festivalen for skrekk, fantasy og science fiction som arrangeres i den spanske byen Avilés (Asturias), og som samler noen av de fremste stemmene fra hele verden innen disse sjangrene. Det som begynte som et møte mellom fans og forfattere, har vokst år for år og etablert seg som en av de uunnværlige begivenhetene i Spanias kulturkalender. Forfattere som Joe Abercrombie, Joe Hill, Dmitri Glujovski (skaperen av Metro-serien), Rhianna Pratchett, Patrick Rothfuss og Brandon Sanderson har deltatt på Celsius 232 (eller er faste gjester).

Og det er bare for å nevne en liten brøkdel av det kulturelle tilbudet, for Celsius arrangerer også møter med Tolkien Society, parader med Star Wars 501st Legion, rollespill, filmserier... Dette er dager for å feire alles hobbyer, enten det er på papir, med terninger, på kinolerretet eller i tegneserieblekk. Og det beste av alt: alle aktivitetene og arrangementene er gratis.

I år vil «Celsius 232» ønske velkommen til personligheter som

Renee Witterstaetter, Paco Plaza, Chuck Palahniuk, Joe Hill, Grady Hendrix, Jennifer Svedberg-Yen, Joe Abercrombie og skuespilleren Christopher Lambert, på det første av hans to bekreftede besøk i Spania i år, og arrangørene har nå lagt ut det fullstendige programmet, som du kan se her.

Som en forhåndsvisning av det som kommer, skal Gamereactor delta på «Celsius 232» for første gang og vil gi deg de siste nyhetene fra arrangementet direkte – alt fra paneldiskusjoner og aktiviteter med gjestene til individuelle intervjuer med ledende skikkelser fra fantasy-, skrekk- og science fiction-verdenen. Følg med neste uke hvis du vil vite mer!