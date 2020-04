Nå finnes bots i offentlige PUBG-kamper på konsoll

Det har lenge vært omdiskutert i bransjen om det å introdusere såkalte "bots", altså datastyrte fiender til et spill som Fortnite, er riktig å gjøre eller ei. Spesielt Epic Games fikk mye pepper fordi bots i nettopp Fortnite hadde fått spillerliknende navn, som var designet til å "lure" spilleren til å tro at de spilte mot ordentlige mennesker.

Nå har PlayerUnknown's Battlegrounds fulgt i sporene, for de har avslørt via deres hjemmeside at de også nå vil tilføye bots til PS4- og Xbox One-versjonen av spillet. Og grunnen er tilsynelatende at spillet på den måten blir mer innbydende for nye spillere.

"While PUBG veterans continue to hone their skills and improve, we're seeing more often that many newer players are being eliminated early with no kills - and oftentimes with no damage dealt. In an effort to provide more ways for players to hone their skills and be able to fully enjoy what PUBG has to offer, we've decided to introduce bots with Update 7.1."

Tilsynelatende kan man ikke direkte slå av bots, men mer erfarne spillere har mindre sjanse for å møte dem. Såkalte Competitive-kamper vil selvfølgelig ikke inneholde bots overhodet.