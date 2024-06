"Nå går de i flokk": Capcom beskriver hvordan den åpne verdenen og populasjonen av skapninger vil endre Monster Hunter: Wilds

HQ

Monster Hunter Wilds har avduket mye nytt innhold i sine opptredener på de siste sommerbegivenhetene, inkludert noen glimt av hva vi vil kunne glede oss over fra neste år når spillet lanseres.

Men dette skiftet fra de store åpne områdene i tidligere titler som Monster Hunter World og Monster Hunter Rise til en enorm, helt åpen verden vil være hjørnesteinen i seriens fremgang. Vi snakket med kreativ direktør Kaname Fujioka og serieprodusent Ryozo Tsujimoto om dette skrittet fremover, og de fortalte hvordan dette og andre nye funksjoner vil påvirke det spillere av serien trodde de visste til nå.

"Med Monster Hunter World prøvde vi allerede å oppnå en levende økosystemfølelse for spillets felt", starter Fujioka. "Vi ønsket å utvikle det og presse det enda lenger med Monster Hunter Wilds, så som du har sett i presentasjonen vår, er det mange flere monstre på skjermen samtidig. De beveger seg i flokker eller flokker, og det kan ha en stor effekt på spillerens strategi for hvordan de velger å nærme seg situasjoner."</em

I denne tilnærmingen er det viktigste referansepunktet nå Seikret, den fjærkledde skapningen som fungerer som et ridedyr for å bevege seg rundt i den enorme verdenen og trakassere grupper av monstre.

<em>"Du kan montere denne fuglelignende skapningen, og selvfølgelig kan du kontrollere den og bare reise rundt på kartet for å komme deg raskere rundt, men den har også en autofunksjon som gjør at hvis du har et oppdragsmål, kan den lede deg dit direkte automatisk. Den kommer til å støtte deg på mange måter i spillet, men jeg tror denne ideen om at du ikke trenger å bekymre deg for hvor du skal dra videre, vil ta mye av stresset ut av den situasjonen og la spillerne fokusere på det de gjør best, nemlig å jakte på monstre."

Du kan se Fujioka og Tsujimotos svar i hele intervjuet nedenfor, samt lese våre første inntrykk etter å ha sett en utvidet presentasjon av spillet.