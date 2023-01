HQ

Company of Heroes 3 har blitt utsatt en rekke ganger, men skal endelig lanseres 2. februar. Før den tid får du faktisk muligheten til å være med å teste en ferdig versjon av spillet.

De kjører nemlig en multiplayer tech test, en slags beta, for å sikre at serverne tåler presset og at alt er under kontroll. Det er helt gratis å bli med, og du kan registrere deg her.

Det ser ut til at de fleste vil bli invitert hvis du melder deg på før i morgen, når testen går live.

Kommer du til å sjekke det ut?