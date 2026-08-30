Nå har vi allerede hatt et «soulslike»-spill der man spiller som en dinosaur, og i et nytt «soulslike»-spill får man spille som en hund

Store hunder eller ulver med sverd i munnen. Dark Souls har gjort det, Pokémon har gjort det, men « Stray Dog: Nobody Cares tar denne ideen mye lenger ved å la hunden med sverdet i munnen være hovedhelten vår.

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Ifølge Kotaku kommer « Stray Dog: Nobody Cares fra «soulslike»-entusiastene hos Parry Frames Studio. Her spiller du som en løshund som er reddet av en ridder, og som må reise gjennom en besudlet fantasiverden for å redde sin vanærede herre.

Spillet nevner «Sekiro: Shadows Die Twice» som en viktig inspirasjonskilde. I stedet for å kunne tilpasse hunden vår slik vi vil, ser det ut til at vi alle vil være på samme nivå, og må stole på snikdrap og godt timede pareringer for å beseire hordene av fiender som står mellom hunden vår og dens herre. Det er ennå ingen utgivelsesdato for « Stray Dog: Nobody Cares, men vi kommer sikkert til å se mer snart.