Nå har vi en offisiell lanseringskonkurrent til Grand Theft Auto VI: The Binding of Isaac: Repentance+ Online

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I mange måneder har vi spøkt (vel, halvveis spøkt, halvveis alvorlig) med at absolutt ingen utgivere eller uavhengige studioer ønsket å gi ut sitt neste spill i nærheten av 19. november – datoen da Grand Theft Auto 6 skal slippes på markedet. Det viser seg at det i dag har dukket opp en modig sjel som skal trosser skjebnen.

Vel, egentlig er det ikke akkurat en helt ny utgivelse heller. « The Binding of Isaac: Repentance+ Online», flerspillermodusen for den endelige versjonen av «The Binding of Isaac: Rebirth» (etter store utvidelser i «Afterbirth» og «Afterbirth+», før spillet nådde sin endelige og definitive versjon, «Repentance»). Nicalis, utvikleren av spillet, har kunngjort at denne online co-op-modusen – som allerede er tilgjengelig på PC – kommer til konsollene (Nintendo Switch 2, PS5 og Xbox Series) den 19. november.

The Binding of Isaac: Repentance+ Online tar deg og opptil tre venner med ned i Isaacs kjeller (og langt utover) mens dere møter psykologiske skrekkopplevelser og avdekker den traumatiske historien til hovedpersonen og hans familie. Ta en titt på den korte teaseren for denne åpenbare utfordringen til GTA VI nedenfor.