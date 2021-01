Du ser på Annonser

Den første større oppdateringen i år for Fallout 76 er nå sluppet, og den bringer noen etterlengtede tilskudd. Blant annet kan du nå bære med deg 50% mer i din Stash, noe som gjør det lettere å hamstre ressurser.

Også Pip Boy er oppdatert med tre nye faner for Armor, New of Food/Drink som gjør det lettere å bla gjennom tingene dine og ha oversikt. Spesielt New-fanen kommer meget godt med ettersom du der ser de tingene du plukket opp sist.