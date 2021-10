Nå kan du endelig streame Psychonauts 2-musikken

HQ

Double Fine har bestemt seg for å velsigne trommehinnene våre ved å gi ut den første delen av Psychonauts 2-soundtracket på nettet. Denne delen av soundtracket, som består av 29 sanger, kan nå streames på Spotify og Apple Music, og den er planlagt å komme til Steam på et senere tidspunkt. Hvis du vil eie musikken selv, kan du også kjøpe den for $9,99 via Skill Tree Records. Imidlertid er det foreløpig ingen informasjon om når neste del med de gjenværende sangene vil bli utgitt.

Psychonauts 2 byr på tverrsjangermusikk komponert av bransjelegenden Peter Nelson McConnell, som tidligere har laget soundtracket for Infamous-serien, Day of the Tentacle og Sly Cooper. Dette er ikke første gang McConnell har komponert musikk for en Double Fine-tittel, ettersom han også har laget musikk for Broken Age, Grim Fandango: Remastered og Brütal Legend.