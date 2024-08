Nå kan du forhåndsbestille de nye Xbox Series S/X-konsollene

HQ

På Xbox Games Showcase tidligere i sommer bekreftet Microsoft at det er nye versjoner av Xbox Series S/X på trappene, nærmere bestemt tre av dem. Dette inkluderer to varianter av Xbox Series X, en hvit og heldigital, men også en Galaxy Black Special Edition som har to terabyte lagringsplass (sammenlignet med én for standardversjonen).

I tillegg finnes det en hvit versjon av Xbox Series S med én terabyte lagringsplass (sammenlignet med 500 gigabyte for standardversjonen). Under den pågående Gamescom-messen kunngjør Microsoft at de vil bli lansert 15. oktober i et utvalg land og 29. oktober i resten av verden.

Forhåndsbestillinger har nå startet, og prisene ser slik ut:



Xbox Series X (Robot White Digital Edition 1TB)- €449,99 / £429,99

Xbox Series X (Galaxy Black Special Edition 2 TB) - €599,99 / £549,99

Xbox Series S (Robot White 1 TB) - €349,99 / £299,99



Du kan lese mer om konsollene på Xbox Wire og se bilder og en presentasjonsvideo av dem nedenfor. En god mulighet til å få med seg alle Game Pass-godene, kanskje?