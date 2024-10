Nå kan du forhåndsbestille Dead Space-soundtracket på vinyl

HQ

Dead Space var utvilsomt en av de beste remakene vi har fått på lenge, og snart får du sjansen til å eie det stemningsfulle lydsporet på vinyl.

Enjoy the Ride forbereder seg på å lansere Trevor Gureckis' stemningsfulle komposisjoner, som vil være tilgjengelig i fire ulike varianter.

Glowing Light, Suit, Space og til slutt Cut Off Their Limbs. Fire ganske levende beskrivelser av det som i bunn og grunn kan oversettes til en blå, en grå, en rød og en gullfarget variant.

Prisen for lydsporet, som består av to LP-er, er 40 USD pluss frakt, og du kan allerede nå forhåndsbestille det via Enjoy the Ride-butikken.