Nå kan du forhåndsbestille The Art of Halo Infinite

Allerede fra og med Halo: Combat Evolved har Halo-serien hatt et mektig design. Ut ifra hva vi har sett av Halo Infinite å dømme, så ser det ikke ut til å bli noe unntak, og vil du virkelig fordype deg i spillets design, så har nå boken The Art of Halo Infinite blitt tilgjengelig for forhåndsbestilling på Amazon.

Der står det at boken slippes den 29. desember, som vi mistenker kun er en plassholder ettersom Microsoft sikkert vil forbinde bokens lansering med spillets lansering - og spillet skal slippes på samme dag som Xbox Series X.