Nå kan du høre Katy Perrys Pokémon-låt

For å feire Pokémon-seriens 25-årsjubileum har Katy Perry sluppet en helt ny låt som skal være med på samleplaten Pokémon 25: The Album. Låten heter Electric og i musikkvideoen støter sangeren på både Pikachu og Pichu mens hun spiller på et bondemarked og danser på toppen av et fyrtårn.

Låten er nå tilgjengelig på alle streamingplattformer og trender for øyeblikket på blant annet YouTube.