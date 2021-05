Nå kan du kjøpe et offisielt Biomutant-kosedyr

Du ser på Annonser

Biomutant lanseres neste uke og er et tilsynelatende meget originalt actionrollespill hvis maskot er en øyelappbærende katteliknende skapning med ganske stilig design (selv om du kan tilpasse din egen figur i selve spillet). Om du føler for å eie Biomutant-maskoten som kosedyr, har THQ Nordic gode nyheter til deg.

Via Twitter har de kunngjort at du nå kan bestille "Biomutant Hero Plush - complete with tiny eyepatch and even tinier bandolier" direkte fra den offisielle nettbutikken. Det koster €24,99 og du kan bestille selv her. Kosedyret er dessuten stort sett laget av gjenvunnet plast, hvilket er et stort pluss.