Nå kan du kjøpe glitrende Halo-halskjeder fra King Ice

HQ

Det er ikke bare Xbox som har 20-årsjubileum den 15. november, for Halo: Combat Evolved ble lansert samme dag som konsollen. Dette og det faktum at Halo Infinite lanseres den 8. desember innebærer at vi kommer til å se en del Halo-feiring og samarbeider med ulike selskaper fremover.

Et av dem er smykkemerket King Ice som nå har annonsert fire forskjellige Halo-halskjeder i 14K gull eller hvitt gull med masser av steiner. Det finnes to varianter av Master Chief, en Needler og et Energy Sword å velge mellom. Det dyreste har hele 1456 steiner. Surf over hit for å ta en titt og kanskje bestille om Halo og litt ekstra bling er din greie, med leveringsdato mellom 29. november og 5. desember.