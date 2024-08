HQ

Green Goblin har aldri sett ut som tegneserieversjonen av Spider-Man fra 2002 eller Spider-Man: No Way Home. Men masken hans har blitt så ikonisk at mange fortsatt mener at dette er hans beste utseende. Nå kan du selv se ut som Goblin og kaste granater som ser ut akkurat som i filmene, takket være Hasbro. Denne høsten lanserer de en maske og granater som ser ut akkurat som de skal, og som enhver nerd bare må eie. Perfekt til halloween!