Nå kan du lytte til 118 sanger fra Baten Kaitos på nett

HQ

Trenger du litt mer Baten Kaitos i livet ditt? Start opp favorittmusikkappen din, og det er en sjanse for at lydsporene fra Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean og Baten Kaitos: Origins er der.

118 sanger fra disse to spillene er nemlig tilgjengelige på plattformer som Apple Music, Spotify, Amazon Music og YouTube Music. I tillegg ble Baten Kaitos I & II HD Remaster utgitt i fjor for PC og Switch.