Nå kan du lytte til New Super Mario Bros. U Deluxe med Nintendo Music

HQ

Helt siden Nintendo lanserte appen Nintendo Music, har vi kunnet rapportere om nye tilføyelser nesten hver uke. Nå er det på tide igjen, og siden det handler om et Mario-eventyr, antar vi at mange er nysgjerrige.

Nintendo har kunngjort at lydsporet til New Super Mario Bros. U Deluxe har blitt lagt til i musikktjenesten, noe som betyr at du nå kan lytte til de 90 sporene - med en spilletid på litt over to timer. Selv om det ikke regnes som et av de bedre Mario-lydsporene, er det fortsatt mange perler å glede seg over.

Deluxe-utgaven, som ble utgitt i 2019, er en oppdatert versjon av Wii U-originalen fra 2012, som inkluderer muligheten til å spille som Toadette og Nabbit. Hvis musikken gir deg lyst til å spille det igjen, er det enkelt å gjøre det, ettersom det også fungerer på Switch 2 takket være bakoverkompatibilitet.