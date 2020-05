NÃ¥ kan du melde deg pÃ¥ Second Extinction-betaen

Second Extinction ble annonsert på torsdag under Inside Xbox-sendingen. Kort sagt er dette Left 4 Dead med dinosaurer i stedet for zombier, og det høres egentlig ganske kult ut. Om du har lyst til å sjekke ut spillet kan du allerede nå melde deg på betaen.

Surf over til denne lenken for å melde deg på, det kreves dog at du også deler den med en venn (antakelig fordi spillet er basert på co-op). Når du har gjort det, får du etter hvert din Steam-kode til betaen.

Second Extinction er hittil annonsert til PC, Xbox One og Xbox Series X.