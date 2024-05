Nå kan du prøve Banishers: Ghosts of New Eden helt gratis

HQ

Don't Nod og Focus Entertainment har nå sluppet en gratis demo til Banishers: Ghosts of New Eden på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Demoen inneholder hele det første oppdraget, og hvis du fullfører det vil du kunne fortsette med lagringsfilen din hvis du velger å kjøpe hele spillet.

Vi synes du bør vurdere å prøve dette spøkelsesjakteventyret. Vi ga Banishers: Ghosts of New Eden terningkast 9 i vår anmeldelse da det ble utgitt i februar. Det er et ganske enkelt actionrollespill, men også en veldig vakker reise og en veldig god historie om hvor langt du er villig til å gå og hvor mye du er villig til å ofre av din egen tro for å redde den du elsker.