Nå kan du prøve demoen til « Trails in the Sky 2nd Chapter og se åpningssekvensen

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Trails in the Sky 1st Chapter er en av de beste RPG-remakene vi har sett på mange år, og det sier vi ikke bare for å si det. Det har en av de høyeste Metacritic-poengsummene i 2025, både fra kritikere og brukere, og suksessen og støtten det har fått fra Nihon Falcom har vært så stor at vi, bare ett år etter den første nyutgivelsen, allerede har den andre delen – den direkte oppfølgeren – i sikte.

Trails in the Sky 2nd Chapter kommer til Nintendo Switch 1 og 2, PS5 og PC 17. september, og nå som studioet har fullført oppdateringene for det første spillet, kan det fokusere på å markedsføre 2nd Chapter – og hva er vel bedre enn å prøve det selv i en demo som er gjort tilgjengelig for alle spillere på alle plattformer i dag. Du vil også kunne overføre fremdriften din til fullversjonen av spillet, så det er nesten som å få nyte oppfølgeren litt tidligere.

I tillegg kan vi nå se spillets åpningssekvens. Men en advarsel før du ser den: den inneholder mindre (uavhengige) spoilere om historien og slutten på 1st Chapter. Og hvis du vil lese den offisielle synopsen, finner du den her:

«Etter å ha slått ned statskuppet som rystet kongeriket Liberl, har Estelle og Joshua endelig blitt seniorbracers. Men på kvelden før dronningens bursdagsfest avslører Joshua den mørke sannheten om sin fortid før han forsvinner ut i natten, og etterlater seg bare et kort farvel: «Farvel, Estelle.» Bevæpnet med Joshuas munnspill og en urokkelig besluttsomhet begir Estelle seg ut på en reise som strekker seg over hele kontinentet for å finne sin partner.

«Under reisen må hun ta opp kampen mot det ondsinnede Ouroboros-samfunnet, som trer frem fra skyggene for å kaste Liberl ut i fullstendig kaos. Hovedstaden står i flammer. Et kolossalt luftskip mørkner himmelen. Den truende faren fra Shining Ring... Stilt overfor den største krisen i Liberls historie kjemper Estelle og hennes allierte for å finne Joshua og nøste opp i nettet av intriger og konspirasjoner vevd av Ouroboros!»

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Skal du spille * Trails in the Sky 2nd Chapter*?