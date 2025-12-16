Nå kan du pryde håndleddet med din rosa favorittkattunge med Seikos nye Pink Panther-klokke

Seiko har lagt til enda et samarbeid til sitt klokkesortiment, denne gangen med fokus på vår favorittpanter i tegnefilm. Seiko 5 Sports x Pink Panther 38 mm er laget for å feire filmklassikeren fra 1963 med Peter Sellers i hovedrollen, som kom ut samme år som 5 Sports-klokken.

HQ

Med en rosa urskive med poteavtrykk, hvite visere og en reim i rustfritt stål, The Pink Panther ser klokken ut til å bli et fint samleobjekt for fans som har £390 ekstra å rutte med. Den kommer også med en sekundær rosa reim med flere poteavtrykk og teksten "wet paint".

Det er bare laget 9 999 enheter av disse klokkene, så det kan være lurt å handle ganske raskt hvis du er i markedet for et tilbehør med Pink Panther-tema. Selv om dette absolutt ikke er den dyreste klokken vi har sett eller dekket, vil den fortsatt koste et anstendig beløp, så kanskje det vil stoppe skalperne som stjeler alt lageret.

Dette er en annonse: