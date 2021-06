Nå kan du registrere deg for Blood Bowl III sin lukkede beta

Du ser på Annonser

NACON og Cyanide har annonsert at registreringene for den lukkede betaen til Blood Bowl III nå er åpnet. Den lukkede betaen finner sted mellom 3. og 13. juni og du kan melde din vie denne lenken hvor du fyller ut et skjema.

I tillegg til dette fikk vi også vite at spillet lanseres i Early Access på PC i september i år, og vil senere lanseres for fullt på PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series i februar neste år.

Du kan sjekke ut den seneste traileren for Blood Bowl III i videoen over.