Nå kan du se Bad Boys: Ride or Die hjemmefra

HQ

Hvis du ikke fikk sjansen til å stikke innom din lokale kino for å se den siste delen av filmserien Bad Boys før den gikk ut på kino, har vi gode nyheter til deg.

Bad Boys: Ride or Die Nå kan du se filmen hjemmefra. Actionfilmen, som er den fjerde i rekken, har debutert som et digitalt produkt, noe som betyr at du kan kjøpe filmen, legge den til i samlingen din og se den én gang eller så mange ganger du vil.

I bekreftelsen av denne digitale debuten har det også blitt avslørt at denne utgaven av filmen til og med vil inneholde en helt ny post-credit-scene, så husk å bli værende når filmen er ferdig for noen ekstra godbiter.

Kommer du til å se Bad Boys: Ride or Die hjemmefra denne uken?