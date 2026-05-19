Nå kan du spille de første timene av The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

En av sommerens mest etterlengtede begivenheter for spillere er satt til 18. juni, når The Adventures of Elliot: The Millennium Tales kommer til PC, PlayStation 5, Xbox Series og Nintendo Switch 2. Square Enix utnytter potensialet i sin egenutviklede HD-2D-teknologi og beveger seg bort fra turbaserte JRPG-er for å tilby et sanntidseventyr. Det er ikke usannsynlig at denne nye IP-en kan bli Square Enix' svar på Zelda.

Nå vil teamet at vi skal begynne å fordype oss i Philabieldias verden, og har gitt ut en gratis demo, som allerede er tilgjengelig på de ulike plattformene, slik at du kan spille prologen til The Adventures of Elliot: The Millennium Tales med en gang. Innholdet i demoen er hentet fra lanseringsversjonen av spillet, med noen få forskjeller, som for eksempel begrensninger på hvilke områder du har tilgang til. Den gode nyheten er at du kan ta med deg fremgangen din hvis du bestemmer deg for å kjøpe det fullstendige spillet på samme plattform som du prøver det ut på nå.

En trailer med nytt gameplay har også blitt utgitt, som du kan se nedenfor. Kommer du til å utforske denne nye Square Enix-IP-en når The Adventures of Elliot: The Millennium Tales kommer 18. juni?