Nå kan du spille My Hero Academia: Ultimate eksklusivt i Roblox

My Hero Academia: UltimateDet PvP-fokuserte MMORPG-spillet (Massively Multiplayer Online Role Playing Game), som utspiller seg i den populære anime-serien My Hero Academia, er nå offisielt tilgjengelig eksklusivt på Roblox. Det vil inneholde mer enn 60 timer med hovedinnhold, som kan utvides til uendelig takket være midlertidige hendelser og kommende karakterer og oppdateringer som Gamefam, studioet som har laget spillet sammen med Crunchyroll, gradvis vil introdusere.

My Hero Academia: Ultimate er et av de første offisielt lisensierte spillene på Roblox og setter nye standarder for hvordan slike anime-franchiser kan vekkes til live på brukergenererte spillplattformer som Roblox, ved å tilby en velkjent og elsket franchise i et sosialt flerspillerformat som brukerne kan nyte sammen.

Hva synes du om dette Roblox-eksklusive initiativet? Og hvis du ser frem til mer My Hero Academia utenfor plattformen, bør du også sjekke ut inntrykkene våre etter å ha prøvd My Hero Academia: All's Justice på Gamescom.