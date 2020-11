Nå kan du spille Super Mario 3D All-Stars med Gamecube-kontroller

Du ser på Annonser

Super Mario 3D All-Stars byr på et kjært gjensyn med noen av Marios største eventyr. Spillene har blitt modernisert blant annet med HD-grafikk og nye kontrollsystem, men om du vil ha en mer autentisk opplevelse kan du nå koble til en Gamecube-kontroller og oppleve Super Mario Sunshine akkurat som i gamle dager.

Det er et par ting du må tenke på først da. Først og fremst må du investere i en Gamecube Controller Adapter. Den andre tingen er at dette kun gjelder for Super Mario Sunshine. Super Mario 64 og Galaxy må spilles med andre kontrollere.

Denne oppdateringen lar deg også invertere kameraet, noe mange har savnet.