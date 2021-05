Nå kan du spille xylofon på Switch

Du ser på Annonser

En ny app har nylig blitt sluppet til Switch som forsøker å emulere den utrolige spenningen ved å spille xylofon (et instrument som er mest kjent for å gi masser av poeng i Wordfeud). Appen heter Xylophone og koster 90 kroner, og det er Sabec som står for utviklingen, som også har utviklet en kalkulator-app til Switch, som ikke er noe mer enn bare en kalkulator.

For pengene får du en rask oversikt over hvordan du kan spille hits som Jingle Bells, Twinkle Twinkle Little Star og London Bridge Is Falling Down.

Beskrivelsen på eShoplyder som følger: "Turn your Nintendo Switch into a Xylophone and learn to play anywhere, anytime. Xylophone is an easy to use game that will teach you how to play your favourite songs."