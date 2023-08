Nå kan du strømme Indiana Jones' siste eventyr hjemmefra.

HQ

Hvis du aldri rakk å gå på kino for å oppleve Indiana Jones' siste kamp i Skjebnens urskive, har du endelig muligheten til å gjøre det hjemme fra sofaen. Fra og med i kveld er filmen tilgjengelig for digitalt kjøp på de fleste store plattformer, inkludert Apple TV, Microsoft med flere. Du kan lese sammendraget for Indiana Jones and the Dial of Destiny nedenfor.

Den dristige arkeologen Indiana Jones kjemper mot tiden for å finne en legendarisk urskive som kan endre historiens gang. Sammen med guddatteren sin må han snart kjempe mot Jürgen Voller, en tidligere nazist som jobber for NASA.

Vil du benytte anledningen til å se den nå som den er tilgjengelig for digitalt kjøp?