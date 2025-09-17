Nå kan du vise frem Duolingo-poengsummen din på LinkedIn

HQ

I går arrangerte Duolingo sitt årlige Duocon -show, der de avslørte de store nyhetene de hadde planlagt for plattformen. Generelt sett var det en ganske subtil affære i år, med to hovednyheter som er verdt å merke seg.

Den første er direktekoblingen til LinkedIn, som betyr at du nå kan vise læringsresultatet ditt på Duolingo på LinkedIn -profilen din for å bevise språkkunnskapene dine for potensielle arbeidsgivere.

"Målet vårt har alltid vært å gjøre den beste utdanningen i verden tilgjengelig for alle. Med disse oppdateringene tar vi enda et stort skritt i den retningen," sier Luis von Ahn, medgrunnlegger og administrerende direktør i Duolingo. "Enten du legger til Duolingo-poengsummen din i LinkedIn-profilen din eller kjemper mot en ekte person i en sjakkmatch med Oscar som trener, viser vi at utdanning kan være nyttig, troverdig og faktisk morsomt."

Ellers var den andre store nyheten en utvidelse av Duolingo Chess, som snart får en spiller-mot-spiller-modus på iOS for å gjøre det mulig for fans å konkurrere i sanntidskamper. Modusen Chess er nå også tilgjengelig på Android på plattformens største språk, med planer om å bringe PvP-elementet til plattformen i fremtiden også.

Dette er en annonse:

Det ble også lovet forbedringer av Duolingos AI-drevne Video Call -funksjon, som nå har støtte for onboarding, tilbakemeldinger i sanntid, gjennomganger etter samtalen og en stil som skal føles mer tilgjengelig.

Er du en hyppig bruker av Duolingo?

Dette er en annonse: