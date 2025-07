"Nå kan jeg si det: Han har behandlet meg annerledes": Luka Modrić om Florentino Pérez

HQ

Luka Modrić har lagt opp i Real Madrid. Kunngjøringen av signeringen av AC Milan er nært forestående, men før det ga den 39 år gamle kroatiske spilleren et siste intervju med Real Madrids offisielle medier, der han husket tilbake på karrieren sin siden han kom til klubben i 2012. Siden den gang har han spilt 597 kamper, vunnet 28 titler, scoret 38 mål og gitt 73 målgivende pasninger.

"Å være den spilleren som har vunnet flest titler i den største klubben i fotballhistorien er imponerende. Men det er ikke bare det. Det er andre ting også, som folkets kjærlighet", sa han, før han snakket om forholdet til klubbpresident Florentino Pérez.

"Nå kan jeg si det: Han har behandlet meg annerledes, han hadde en veldig spesiell hengivenhet for meg. Og jeg tror han viste det i min siste kamp, for jeg hadde aldri sett presidenten gråte før", og forklarte at det var han som personlig hentet til laget, en signering fra Tottenham som mange på den tiden trodde ikke ville fungere.

"Da jeg så bildene, det er da du skjønner at denne personen virkelig elsker deg. Jeg vil være evig takknemlig for alt han har gjort for meg og familien min."

Selv om hans siste kamp ble et skuffende 4-0-tap mot PSG, der han spilte 25 minutter som innbytter, er manager Xabi Alonso overbevist om at "han vil ikke bli husket" for den kampen. "Jeg vil være takknemlig resten av livet. Jeg vil alltid være en madridista", sa Modric.