Nå kan selv en AI-chatbot kjøre Doom

AI-chatboter kan utføre ulike oppgaver, men kan de kjøre den originale Doom fra 1993? Ja, det kan de. Som rapportert av Engadget En programvareingeniør Chris Nager har laget en spillbar Doom-app som kan startes inne i AI-klienter som ChatGPT og Claude.

I Nagers demo kunne han spille i chatbotene ved å skrive "play Doom". Hvis spillet ikke kan startes inline i en bestemt klient, gir appen han bygde likevel en URL du kan starte for å spille det klassiske skytespillet. Nager brukte Model Context Protocol (MCP), en åpen kildekodestandard som gjør det mulig for LLM-er å koble seg til eksterne datakilder og verktøy, for å få spillet til å kjøre inne i chatbotene.

Å få Doom til å kjøre på ulike uventede enheter er ikke noe nytt. Vi har sett Doom kjøre på kalkulatorer, kjøleskap, brødristere og til og med tarmbakterier.

Alt dette reiser spørsmålet: Hvilke enheter er det igjen å kjøre Doom på?