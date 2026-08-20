Nå setter vi i gang!», sier Carlos Alcaraz og bekrefter at han kommer tilbake til US Open

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Nå går vi i gang!», sa Carlos Alcaraz på sosiale medier, i et uvanlig samarbeid med den kjente fotballjournalisten Fabrizio Romano. «Estoy de vuelta».

Med disse ordene bekreftet han at han endelig er klar til å konkurrere igjen, og at han vil være tilgjengelig for US Open, som starter 31. august og slutter 13. september. Det er en helt spesiell turnering for ham: det var hans første Grand Slam-seier, som han vant i 2022, og også igjen i fjor sommer, da han slo Jannik Sinner og nesten sikret seg tittelen som verdens nr. 1 ved årets slutt.

I 2026, etter å ha vært borte fra konkurranse siden april på grunn av en håndleddskade han pådro seg i Barcelona, har Alcaraz falt til 3. plass på verdensrankingen, men det spiller knapt noen rolle: den store nyheten er at han endelig avslutter den lengste pause i karrieren sin (han hadde aldri vært borte fra konkurranse i mer enn fire måneder).

Og siden Alcaraz vil være nummer tre på seedingslisten (hvis Jannik Sinner bekrefter sin deltakelse etter å ha trukket seg fra Cincinnati), kan han møte Sinner allerede i semifinalen...

Kommende turneringer for Alcaraz i 2026

Carlos Alcaraz startet 2026-sesongen med et smell og vant Australian Open. Etter skaden i april måtte han imidlertid stå over turneringene i Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s, Wimbledon, Montreal og Cincinnati.

Etter US Open, og hvis alt går bra, bør Alcaraz også delta i Laver Cup (25.–27. september), ATP 500 i Tokyo (30. september–6. oktober), Shanghai (7.–18. oktober) og Paris Masters 1000 (2.–18. november), samt ATP-finalene (15.–22. november). Dersom Spania kvalifiserer seg, bør han også delta i Davis Cup-finalen (15.–22. november).