Nå vet vi hvem Giancarlo Esposito spiller i Captain America: Brave New World

Blant nyhetsbombene fra Marvel -panelet under San Diego Comic-Con, ble det også sluppet en betydelig mindre og mer obskur informasjonsklump i form av Breaking Bad -stjernen Giancarlo Espositos mystiske rolle i den kommende Captain America -oppfølgeren Brave New World. Esposito spiller ingen ringere enn... Sidewinder!

Vent, hvem er egentlig Sidewinder? Ifølge Screen Rant heter antagonisten Seth Voelker og er leder for en gruppe som kalles Serpent Society. Voelker, som vanligvis kler seg i en slangedrakt, har en magisk kappe som gjør at han kan teleportere, men det gjenstår å se hvor jordnær karakteren faktisk blir i Brave New World.

For de som lurte på det, er det mysteriet nå løst. Brave New World har premiere i februar neste år, hvor spent er du på å se Esposito i den nye Captain America filmen?