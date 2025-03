Nå vet vi hvor lenge Assassin's Creed Shadows-spillet vil vare

HQ

Assassin's Creed Shadows er bare to uker unna sin etterlengtede lansering, etter å ha blitt forsinket to ganger og møtt alle slags problemer i løpet av den siste utviklingsfasen, selv om få av disse faktisk var relatert til den tekniske kvaliteten, men snarere til kontroverser om tilnærmingen til japansk historie og kultur. Men alt det til side, det er på tide å slipe katanaen og den skjulte kniven din, for det er mange timer med spilling foran oss veldig snart. Og ifølge spillets kreative direktør, Jonathan Dumont, har vi nå en grov idé om hvor lang tid det vil ta oss å nå sluttpoengene, avhengig av spillestilen vår.

I følge det Dumont delte i intervjuet med Genki, vil hovedhistorien ta mellom 30 og 40 timer for de som går mer eller mindre rett på den. For completionists og de som liker å gå seg vill i Ubisofts føydale Japan, kan spillet strekke seg til 80 timer. Det er en mye mer avmålt lengde enn Assassins's Creed Valhalla, den siste store delen i serien av dette kaliberet. Det siste Assassin's Creed Mirage var også mer behersket, men det regnes mer som en spin-off av Valhalla enn en hoveddel med mer tyngde i seriens større veggmaleri.

Hva synes du om lengden på Assassin's Creed Shadows?