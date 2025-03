Nå vet vi kanskje hvem som spiller hvem i Christopher Nolans The Odyssey

Christopher Nolans The Odyssey ser ut til å bli en av de største filmene i 2026. Etter suksessen med Oppenheimer vil folk alltid høre mer om hva Nolan holder på med, og filminteresserte med ørneøyne håper hele tiden på å finne gull med nye detaljer.

Nå, via det greske mediestedet OneMan, vet vi kanskje litt mer om hvem som skal spille hvem i The Odyssey. Bortsett fra Matt Damon som Odyssevs er selvfølgelig ingenting bekreftet ennå, men disse virker som sannsynlige valg for resten av rollebesetningen, som er som følger :



Tom Holland som Telemachus



Zendaya som Athena



Charlize Theron som Circe



Anne Hathaway som Penelope



Benny Safdie som Agamemnon



Lupita Nyong'o som Klytaimnestra



Det virket sannsynlig at Holland skulle spille Odyssevs' sønn Telemachos, og at Theron skulle spille Circe og Hathaway Penelope gir også mening. Vi ville ikke bli overrasket om denne informasjonen viser seg å være korrekt, men hold saltbøssene klare til mer er offisielt bekreftet.