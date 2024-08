Nacon avslører den nye Revolution X Unlimited Xbox-kontrolleren

HQ

Nacons nye samarbeid med Designed for Xbox-teamet er Revolution X Unlimited, en slitesterk ny kontroller designet for alle PC- eller Xbox-spillere, men et ideelt valg for FPS-spillere takket være tilpasningsmulighetene du får og holdbarheten (for vi vet alle at gamer-raseri kan ta knekken på oss av og til).

Revolution X Unlimited har blant annet hall-effektteknologi, utløserblokkere og en LCD-skjerm som lar deg navigere til ulike spillprofiler. Det er også Nacons første trådløse kontroller for Xbox som tillater latensfri trådløs tilkobling via USB-dongle.

"Nacons FoU-team har lagt ned et enormt arbeid for å designe en kontroller som vil oppfylle forventningene til de mest krevende spillerne," sier Yannick Allaert, leder for tilbehørsdivisjonen hos Nacon. "Vi er veldig stolte over å ha skapt en offisiell kontroller som kombinerer det beste av vår ekspertise. Revolution X Unlimited driver innovasjonen enda lenger."

Nacon Revolution X Unlimited vil være tilgjengelig for kjøp senere i 2024.