Nacon Connect avholdes i mars

Utgiveren Nacon har en ganske bred samling av spill planlagt for 2023 (over 25 for den saks skyld), men ettersom vi nå er i årets andre måned, er spørsmålet om når hver av titlene kommer blitt stilt.

For dette formål har Nacon annonsert at det vil være vertskap for en digital konferanse i mars, hvor den vil "dele mye informasjon om kommende spill", samtidig som det er "en mulighet til å vise spill fra flere titler".

Denne Nacon Connect vil bli avholdt Mars 9 kl 18:00 GMT / 19:00 CET, og som for noen av spillene som vil være til stede, har Nacon bekreftet at RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings: Gollum, Gangs of Sherwood, TT3: Ride of the Edge og Ravenswatch vil være til stede.

Sørg for å få med deg showet på YouTube og Twitch.