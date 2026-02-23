Nacon Connect er tilbake neste uke med siste nytt om Cthulhu: The Cosmic Abyss, Edge of Memories og mer

HQ

Videospillfremvisningssirkuset ser ikke ut til å stoppe. Vi har allerede fått se sendinger fra PlayStation, Nintendo og Xbox, i tillegg til tredjepartsprosjekter som New Game Plus-showet og Convergence Games Showcase. Snart er det på tide for Nacon å bli med i kampen også, ettersom neste del av det årlige Nacon Connect-arrangementet har blitt avslørt.

Dette showet finner sted 4. mars kl. 19:00 GMT/20:00 CET, og vil være et arrangement som ser på kommende Nacon-videospill og også noe planlagt tilbehør også. Selv om det fulle omfanget av showet ikke har blitt avslørt, har noen få teaser-titbits blitt delt, med beskrivelsen som forklarer følgende :

"Denne viktige begivenheten vil fremheve utgiver-utviklerens fremtidige utgivelser så vel som det siste fra tilbehørsavdelingen. Programmet vil inkludere spillannonseringer, kringkasting av nye videoer og spillpresentasjoner for etterlengtede titler som Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories og Endurance Motorsport Series."

Nå som showet nærmer seg, kan du til og med se en teaser-trailer dedikert til Nacon Connect nedenfor, i tillegg til at mer informasjon blir lovet å bli avslørt snart.

Kommer du til å se årets Nacon Connect?