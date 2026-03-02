Nacon har utsatt denne ukens Connect-showcase til mai 2026

HQ

Det har vært noen veldig rare dager for den franske utgiveren Nacon, da selskapet den 23. februar bekreftet at den årlige Connect-sendingen ville komme tilbake 4. mars og bringe oppdateringer og nyheter for mange av sine største kommende titler og prosjekter. Denne kunngjøringen ble imidlertid overskygget av at Nacon begjærte seg insolvent, noe som reiser spørsmålet om hva fremtiden bringer for selskapet, om i det hele tatt.

Siden insolvensnyhetene har vi sett publiseringsavtaler bli avsluttet, inkludert med Rennsport-produsentene Teyon og Competition Company, og den neste oppdateringen i denne utviklende situasjonen er i forhold til den planlagte Connect, som ikke lenger vil skje som forventet denne uken.

Nacon Connect har blitt utsatt til en ubestemt dato i mai 2026. I en uttalelse fra Nacon forklares begrunnelsen:

"For å sikre at våre fremtidige kunngjøringer får den gjennomslagskraften de fortjener, har Nacon tatt den strategiske beslutningen om å utsette neste utgave av Nacon Connect, som opprinnelig var planlagt 4. mars. I en vanskelig økonomisk situasjon for selskapet velger vi å fokusere ressursene våre på kommende utgivelser og utviklingen av våre nåværende spill. Denne perioden vil gi oss mulighet til å finpusse prosjektene våre og forberede oss på en ny Nacon Connect som skal avholdes i mai, som vil vise frem arbeidet til studioene våre på best mulig måte. Frem til da vil det finne sted en rekke kommunikasjoner for å støtte spill som GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss og mange andre."

Forvent at mer informasjon om den kommende Nacon Connect vil bli delt snart.