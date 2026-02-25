Nacon melder oppbud, få dager etter å ha kunngjort siste Nacon Connect

HQ

Neste uke kommer det siste Nacon Connect-showet, en sending som fokuserer på og setter søkelyset på mange av den franske utgiverens kommende prosjekter. Selv om du kanskje er spent på hva det har i vente, skal det også sies at det vil bli overskygget av en veldig alvorlig situasjon for det bredere selskapet.

I et nytt brev kunngjør Nacon at de har begjært seg selv konkurs. Forlaget er i en svært vanskelig økonomisk situasjon, noe som skyldes at morselskapet, Big Ben Interactive, selv har store problemer. Når det gjelder hva som har skjedd, forklarer brevet som følger:

"I en videospillsektor preget av lange investeringssykluser og betydelige transformasjoner, kunngjorde Nacon 20. februar 2026 at situasjonen til majoritetsaksjonæren, Bigben Interactive, som, etter et uventet og sent avslag fra bankpoolen, ikke var i stand til å foreta delvis tilbakebetaling av obligasjonslånet til obligasjonseierne, påvirket sin egen virksomhet betydelig."

På grunn av manglende evne til å betale tilbake gjelden som forventet, vil Nacon snart gjennomgå en "finansiell restrukturering" i håp om å kunne fortsette driften, ved siden av "restrukturering av gjelden under tilsyn av retten". Haken er at Nacon også bekrefter at de "tilgjengelige eiendelene ikke gjør det mulig å oppfylle de forfalte forpliktelsene", og at det derfor er åpnet insolvens.

Det er uklart hva dette vil bety for Nacons ansatte, utviklere, videospill i produksjon og så videre, men selskapet legger til følgende :

"Målet med denne prosedyren er å vurdere alle mulige løsninger for å sikre bærekraften i selskapets virksomhet under best mulige forhold, beskytte de ansatte og bevare arbeidsplasser, samtidig som det reforhandles med kreditorene i en rolig og konstruktiv ramme."

Inntil denne situasjonen er rettet opp, er Nacons aksjer suspendert fra aksjemarkedet. Vi forventer å få mer informasjon om denne saken etter hvert som "forhandlingene utvikler seg."