Nacon R5 Pro HS

Det er helt naturlig at våre samarbeidspartnere har en tendens til å sende oss ganske dyre hodesett til vurdering. Dette gir en ganske åpenbar skjevhet, noe vi hele tiden prøver å gjøre noe med, men det betyr også at når det plutselig kommer en modell som tilbyr mye for langt mindre penger enn vi er vant til blir den positive overraskelsen enda større.

Møt Nacons RIG R5 Pro HS, et PlayStation-orientert kablet hodesett som for rundt £75 gir deg mye av det du vil ha for betydelig mindre.

Hodesettet i seg selv er overraskende tungt, med en vekt på 336 gram, men heldigvis er dette delvis fordi RIG R5 Pro HS føles mye dyrere enn det faktisk er. Selve hodebøylen er både sterk og tilgivende for ulike passformer, det er en rimelig mengde minneskum på den nevnte hodebøylen og på ørekoppene, og resultatet er et tettsittende, men veldig komfortabelt hodesett. Det er kablet, med en kontakt, og det er det det er, men du trenger i det minste ikke å bekymre deg for lading, og de fleste trådløse konkurrenter i denne prisklassen har en vane med å gå tom litt for ofte og litt for raskt.

Den eneste virkelige klagen er mikrofonen. Ja, det er en god mikrofon, og det skal vi komme til, men det er en vippemikrofon. Det er en ok løsning, men SteelSeries fant for lenge siden ut at man kunne oppbevare hele mikrofonen inne i selve koppen, så denne løsningen virker fortsatt litt klønete, om enn ikke på langt nær så klønete som å måtte ta mikrofonen helt ut og oppbevare den på et eller annet merkelig sted i huset.

Teknisk sett bruker Nacon 40 millimeter grafittbelagte drivere her. Grafitt brukes fordi den tilhørende membranen kan gjøres enda tynnere, noe som gir mindre forvrengning. Frekvensen er 20Hz-40kHz med en impedans på 32 ohm, og de er spesialinnstilt i samarbeid med Sony for å offisielt støtte Sonys egen Tempest 3D spatial audio-protokoll på PS5. Alt dette kan enkelt oppsummeres med at lyden som produseres er ren, skarp, responsiv, mangefasettert og dyp. Takket være Tempest er det solid surroundlyd med tydelig retningsbestemthet i lydbildet, og spesielt i tester på Call of Duty: Black Ops 7 og ARC Raiders (sistnevnte var betydelig bedre enn førstnevnte), ble det tydelig at selve tuningen (Nacon sier de har jobbet spesielt med å fremheve den øvre mellomtonen på fottrinn, reloads osv.) er gjort med presisjon.

Mikrofonen er heller ikke dårlig, selv om den tar opp plass når den ikke er i bruk. Den er ensrettet, går på 50 Hz-15 kHz og har god lagseparasjon, slik at både topper og knall fra den talende stemmen skilles ut og elimineres, mens absolutt ingen bakgrunnsstøy finner veien inn i en intens spilløkt. Spissen er også bøyelig, slik at den kan komme svært nær brukeren.

Så langt, så bra, og for mange er det sannsynligvis der det slutter. En konkurransedyktig pris, solid komfort, gode drivere og en fin mikrofon. Men Nacon har også lansert sitt SNAP+LOCK -system, som vi kommer inn på til slutt, og her er vi litt mer skeptiske. I prinsippet er det bare et stykke 3D-printet plast med en logo som kan festes på hver ørekopp, og egentlig er det bare en måte å gjøre headsettet ditt ditt eget på. Men disse 3D-printede platene er klumpete, og headsettet ser klumpete ut med dem på. Tanken er at du relativt enkelt kan skrive ut dine egne, men vi hadde foretrukket at Nacon hadde produsert et slankere hodesett, muligens ved å følge samme rute som SteelSeries, som bare har de små, sirkulære platene som avtakbare.

Når det er sagt, er Nacon RIG R5 Pro HS en god deal alt i alt, og hvis du ikke bryr deg så mye om at hodesettet ditt skal være trådløst, kan du trygt kjøpe et til PS5.