HQ

Nacons RIG 600 Pro HS har ligget ved siden av skrivebordet mitt de siste ukene, og selv om jeg kanskje led av en utidig hodesettdød rett før det ankom, har jeg hatt mye glede av tiden jeg har brukt med dette nye tilbehøret. Jeg trengte det, ja, men jeg var mer glad for at det var der, for i forhold til prisklassen viser dette seg virkelig å være et lite beist, spesielt når det gjelder lyttekvalitet.

600 Pro HS koster 89,90 euro på Nacons nettsted, og jeg fant den hvite versjonen til rundt 75 pund på det billigste. Prisintervallet 75 til 100 pund kan være litt vanskelig når det gjelder hodetelefoner, ettersom man som regel kan se at noe har blitt ofret underveis. Noe som Nacon absolutt ikke har gitt opp med dette headsettet, er imidlertid lyden.

For meg som spiller skytespill på PC mer enn noe annet, holdt 600 Pro HS ørene mine innstilt på fiendens fottrinn, uten å tvinge meg til å skru opp volumet helt opp, noe som fører til at ørene mine blir sprengt når skytingen starter. Med 40 mm-driverne kan du lytte til de finere detaljene uten at du nødvendigvis trenger å skru opp volumet. Med solid bass var det lett å spille med disse hodetelefonene i timevis.

Dette er en annonse:

Mye av dette skyldes den lange batterilevetiden og de komfortable ørekoppene. Vi tar først førstnevnte. Nacon RIG 600 Pro HS kan skilte med 18 timers batteritid, noe som er bra, ettersom ladekabelen som følger med i esken viser seg å være for kort til at du kan ha på deg headsettet mens det lades. Det var i hvert fall ikke et eneste øyeblikk jeg ble tvunget til å avbryte en spilløkt eller slutte å høre på musikk fordi batteriet var dødt. Hodesettet gir deg beskjed når batterinivået er høyt, middels og lavt, så hvis du er oppmerksom, kan du spille i timevis.

Når det gjelder komforten i hodesettet, er den virkelig over all forventning i denne prisklassen. Koppene er utrolig myke, og det er en myk pute som går langs toppen av headsettet, så selv etter timevis med spilling kan jeg ikke føle at det danner seg en bulk i håret og hodet mitt. Det føles også lett på hodet, men det er delvis på grunn av designet, som til tider kan føles ganske billig.

600 Pro HS føles generelt billigere enn noen andre hodetelefoner som koster tilsvarende beløp. På den ene siden er den lette følelsen en fordel, spesielt for dem som bare vil sitte og spille i timevis og nesten glemme at de har på seg et headset. Men den billigere følelsen betyr at jeg ikke føler at jeg holder i et så førsteklasses produkt som lyden skulle få meg til å tro. Ett fall, og det føles som om det kan knekke, noe som betyr at hvis du er en person som er veldig utsatt for gamer-raseri, kan du ende opp på nettbutikker igjen etter en stor krasj.

Dette er en annonse:

Det er også noen problemer med mikrofonen og tilkoblingen. Hvis du ønsker at dette skal være både mikrofon og hodesett, ser mikrofonen litt rar ut, og igjen føles den på den billigere siden. Kvaliteten er bra, men ikke noe enestående. Når det gjelder tilkoblingsmulighetene, finnes det ingen dedikert PC- eller konsoll-app, så alt kjøres fra telefonen din, noe som igjen kan være litt vanskelig å sortere hvis du vil ta en titt på noen innstillinger.

Alt i alt er RIG 600 Pro HS imidlertid et fantastisk hodesett i forhold til prisen. Når det gjelder lyd og komfort, er det vanskelig å finne noe mye bedre i denne prisklassen, siden det er et så godt headset å ha på seg under lange spill- og lytteøkter. Bare sørg for at du tar vare på det hvis du vurderer å kjøpe et.