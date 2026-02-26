Nacons Rennsport konsollutgivelsesavtale er avsluttet

HQ

I går kunngjorde Nacon at de har begjært seg selv konkurs, en avgjørelse som reiser mange ulike spørsmål. Hva vil skje med selskapet i umiddelbar fremtid, hvordan vil dette påvirke de avtalte publiseringsavtalene, og så videre. Når det gjelder det siste, har vi tilsynelatende en del av svaret.

Traxion har rapportert at Nacon and Competition Company og Teyon har bestemt seg for å avslutte forlagsavtalen som var ment å se Rennsports lansering på konsoller støttes av den franske utgiveren.

Avgjørelsen blir beskrevet som en "gjensidig" oppsigelse, og det vil faktisk ikke påvirke noen lanseringsplaner for spillet, ettersom Rennsport fremdeles kommer til PS5 og Xbox Series X / S, bortsett fra at den nå, som PC-utgaven, vil bli utgitt av utvikleren selv.

En uttalelse fra en talsperson fra Rennsport legger til: "Vi vil rette en stor takk til Nacon-teamet for deres harde arbeid og samarbeid det siste året."

Oppsigelsen vil bli fullført innen utgangen av mars, hvor Competition Company og Teyon da vil ha full kontroll over racingtittelens skjebne.