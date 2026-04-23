Nadal, Sinner, Bellingham og Courtois går sammen om et vennskapelig tennisoppgjør på Bernabéu

Real Madrids stadion Santiago Bernabéu vil ikke bli brukt til fotballkamper igjen før 14. mai (de tre neste kampene i LaLiga er på bortebane, i Sevilla og Barcelona), så stadionet har midlertidig blitt omgjort til tennisbaner på grus, som skal brukes til trening under Madrid Open, som allerede er i gang og avsluttes søndag 3. mai. Og noen av de første spillerne som testet den var... Jannik Sinner, Rafa Nadal, Thiabut Courtois og Jude Bellingham.

Det usannsynlige laget spilte et fem minutter langt rally uten å fortelle det til noen (pressen var ikke invitert). Den nåværende verdenseneren Jannik Sinner spilte sammen med Nadal, den tidligere verdenseneren som trakk seg tilbake i 2024, mot Thibaut Courtois og Jude Bellingham, med Real Madrids president Florentino Pérez som "stoldommer".

Verdens nummer 4 i WTA, Iga Swiatek, og Real Madrids Real Madrid-spiss for kvinner, Linda Caicedo, spilte også en stund under presentasjonen av tennisbanene på Bernabéu bak lukkede dører. Til tross for det uvanlige synet av å se det gigantiske, takbelagte fotballstadionet med tennisbaner inni, vil det ikke være åpent for publikum, og det vil ikke bli spilt noen kamper der, bare trening.