Namco Museum Archives Vol. 1 og 2 har blitt lekket på Microsoft Store

Nylig kunne vi rapportere at en remaster av det åtte år gamle spillet Kingdoms of Amalur: Reckoning hadde blitt lekket på Microsoft Store. Og nå står butikken bak enda en lekkasje av to gamle spill - eller nærmere bestemt to spillkolleksjoner.

To kommende spillkolleksjoner ved navn Namco Museum Archives Vol. 1 og Vol. 2. har dukket opp på Microsoft Store. Som tittelen indikerer kommer disse fra Bandai Namco, og ifølge Microsoft Store inkluderer Vol. 1 og Vol. 2 ti forskjellige klassiske Namco-spill hver, hvor samtlige spill i Vol 1. faktisk aldri før har blitt utgitt i vesten.

Tilsynelatende blir de tilgjengelige på Xbox One den 18. juni. Du kan se en liste over alle spillene fra Vol. 1 og 2 her:

- Dig Dug

- Dragon Buster

- Dragon Spirit: The New Legend

- Galaxian

- Mappy

- Pac-Man

- Pac-Man Championship Edition (8-bit demastered version)

- Splatterhouse: Wanpaku Graffiti

- Sky Kid

- The Tower of Druaga

- Xevious

- Battle City

- Dig Dug II

- Dragon Buster II

- Galaga

- Gaplus (8-bit consolized version)

- Legacy of the Wizard

- Mappy-Land

- Mendel Palace

- Pac-Land

- Rolling Thunder

- Super Xevious