Nancy Pelosi, kvinnen som omdefinerte hvordan makt utøves i Washington, går av som 85-åring

Nancy Pelosi, en av de mektigste personene i amerikansk politikk, kunngjorde torsdag at hun ikke vil stille til gjenvalg. Med sine 85 år avslutter den tidligere taleren et kapittel som har formet både Det demokratiske partiet og kvinners rolle ved makten.

Pelosi ledet med jernhard disiplin og strategisk briljans, og styrte landemerker som Barack Obamas Affordable Care Act og ledet Demokratene gjennom to riksrettssaker mot Donald Trump. Hennes trassige gest med å rive i stykker Trumps State of the Union-tale i 2020 er fortsatt et av de mest symbolske øyeblikkene i hennes karriere.

En arv som definerte en epoke

Avgjørelsen kommer bare dager etter at hun ledet en suksessfull kampanje i California som styrket partiet hennes foran valget i 2026. "San Francisco, kjenn din makt", sa hun i sin avskjedshilsen.

Pelosi etterlater seg et yngre, mer progressivt demokratisk parti og en arv som er anerkjent med Presidential Medal of Freedom. Uansett om hun er elsket eller hatet, har hun redefinert hvordan makt utøves i Washington, og hun går av som en av de mest formidable politiske strategene i amerikansk historie.